Две передачи Панарина помогли "Коламбусу" одолеть "Филадельфию"

Матчем между "Коламбус Блю Джекетс" и "Филадельфия Флайерз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Пиджаки" на выезде сумели добиться победы лишь в овертайме со счетом 4:3. Российский форвард гостей Артем Панарин отметился двумя результативными передачами.

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил в этой встрече 23 броска из 26. В составе "пиджаков" дубль оформил Сет Джонс, ставший автором победного гола в овертайме.

Еще в одной встрече "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду обыграла "Бостон Брюинз" со счетом 3:2. Российский нападающий "молний" Никита Кучеров набрал одно очко за результативную передачу.

Другие результаты дня: "Торонто Мэйпл Ливз" – "Детройт Ред 4:5 ОТ, "Оттава Сенаторз" – "Монреаль Канадиенс" – 2:5.