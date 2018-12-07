Московская школа заработала после инцидента с ножом

Школа в столичном районе Жулебино, где в четверг подросток угрожал покончить с собой, возобновила работу, передает РИА Новости. Директор школы сообщила агентству, что занятия возобновили еще накануне, после того, как ситуация с учеником была разрешена.

6 декабря старшеклассник пришел в школу с ножом и угрожал убить себя. Детей эвакуировали, полиция организовала с подростком переговоры и убедила его отказаться от своих намерений.