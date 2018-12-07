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7 декабря 201818:05

Путин и Ципрас обсудили подключение Греции к ТП и другие аспекты сотрудничества

Россия готова рассмотреть возможность подключения греческих компаний к реализации газовых проектов. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Российский лидер отметил, что многие годы Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в Грецию и обеспечивает более половины потребности республики в газе и десяти процентов — в нефти.

"Мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурным проектам доставки российского газа в Европу по южному маршруту", — сказал Путин.

В свою очередь Ципрас сообщил, что на переговорах обсуждалась также возможность прокладки "Турецкого потока" через Грецию в Италию и в дальнейшем в Европу. По его словам, этот проект повысит роль Греции в региональном энергетическом узле. Также он рассказал, что газопровод TAP готов качать также и российский газ.

 

На переговорах обсуждались вопросы кипрского урегулирования, а также перспективы выстраивания отношений между Россией и Европой. Кроме того, греческий премьер выразил озабоченность в связи приобретением Турцией у России четырех зенитных ракетных систем С-400. Также лидеры двух стран договорились поддерживать греческих экспортеров в России, особенно в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Стороны обсудили развитие туризма. Путин напомнил, что недавно завершился российско-греческий год туризма, в рамках которого прошло более 50 мероприятий. Президент РФ отметил, благодаря этому все большее количество греков приезжают в Россию.

Путин сообщил, что в прошлом году Грецию посетило рекордное число россиян — 850 тысяч человек. Ожидается, что в этом году их будет уже миллион. Он сообщил, что соглашения о сотрудничестве уже заключили между собой более 20 городов, и сейчас "можно говорить о позитивной динамике с точки зрения регионального сотрудничества".

Ципрас подчеркнул, что Греция заинтересована в стабильных отношениях с Россией. Однако признал, что не всегда диалог складывается легко. Греческий премьер отметил, что договорился с Путиным о продолжении диалога, который особенно важен в условиях сложной ситуации с безопасностью в Восточном Средиземноморье.

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