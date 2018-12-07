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7 декабря 201821:08 Татьяна Ремезова

После дипломатической паузы: Ципрас нарушит слово ради Путина

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Переговоры, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, долгожданные и кропотливо готовившиеся. Подписано несколько соглашений и, что не менее важно, появились новые инициативы. Так, Россия готова рассмотреть вопрос о подключении Греции к "Турецкому потоку". О новой странице в отношениях двух государств, а также о том, ради чего Алексис Ципрас готов изменить своей давней привычке — ходить без галстука.

25 лет Договору о дружбе и 190 лет со дня установления дипломатических отношений. Вековым узам двух народов чуть было не помешали извне. Чтобы разморозить отношения, премьер Ципрас летит из солнечной Греции в заснеженную Москву. Афины хотят восстановить дружбу, неожиданно омраченную дипломатическим скандалом. Летом Греция выслала двух российских дипломатов и закрыла въезд еще двоим — якобы за вмешательство в македонский референдум. Как выяснилось позже: за обвинением стояла американская разведка, которой российский след мерещится всегда и везде.

Визит в Кремль — шаг навстречу. Все недоразумения должны остаться в прошлом.

"Мы изначально не были согласны, и сейчас я хочу это подчеркнуть, с основанием высылки наших дипломатов. Я с трудом себе представляю, что кто-то здравомыслящий и в Греции, и в России может подумать, что Россия плетет какие-то козни против Греции. Или какие-то заговоры там планирует. Это просто нонсенс, чушь — и все! Если у спецслужб возникают какие-то вопросы друг к другу, что тоже возможно, ну, для этого существует много способов урегулирования ситуации подобного рода, без всяких театральных жестов", — так прокомментировал дипломатический скандал президент России на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Дождливый день летом не значит, что не было лета. Когда мы видим какие-то единичные случаи, мы считаем необходимым передавать определенные сообщения, послания. Но в то же время и смотреть вперед. Я верю, что мы смотрим вперед, и этот вопрос разрешился", — высказался на ту же тему греческий премьер.

Ципрас традиционно без галстука. Когда выиграл выборы, обещал надеть, как только Греция расплатиться по долгам. Из долговой ямы страна постепенно выходит и делает ставку на энергопроекты. Больше половины газа в Грецию поставляет Россия. Вопреки давлению Вашингтона, Афины настойчиво просят вторую нитку "Турецкого потока" вместо Болгарии протянуть к себе.

"Мы готовы к реализации вместе с Грецией крупных инфраструктурных энергетических проектов. Это касается и возможности подключения Южной Европы через Грецию к "Турецкому потоку". Уже построен фактически трубопровод из Греции в Италию. Трубопровод построили, газа там нет пока. Но можно и подумать вместе на тему о том, как наполнить этот маршрут реальным продуктом. Это вопрос, требующий отдельного рассмотрения, прежде всего, с точки зрения экономической целесообразности для участников экономической деятельности, в том числе и российских. Но это вполне возможно. Мы это не исключаем. Более того, считаем, что это вполне реалистично", — сказал Владимир Путин.

Ципрас откровенен: в вопросе газа у ЕС двойные стандарты, давление США для Афин неприемлемо. "Греция является членом Евросоюза и НАТО и должна исполнять свои обязательства. Но считает, что любая архитектура безопасности, любая инициатива по решению международных проблем не может не включать в себя Россию. И это должно быть основано на искреннем диалоге с ней", — отмечает он.

К переговорам тщательно готовился министр транспорта: между Новороссийском и Салониками хотят пустить паром, а произведенные в Рыбинске "Кометы" на подводных крыльях Греция планирует купить для своего пассажирского флота.

По итогам 2018 года число российских туристов в Греции может достичь миллиона человек, а исторические места маршрута "Из варяг в греки" вскоре встретят первых туристов.

"Перспективными с этой точки зрения станут прорабатываемые у нас проекты по организации круизов в Черном, Балтийском морях, в северных морях — по созданию новых курортов. Соглашение о сотрудничестве уже заключили более 20 городов", — сообщил Владимир Путин.

Вслед за Годом туризма 2019-й объявлен перекрестным Годом языка и литературы. А галстук Ципрасу Путин обещал подарить.

- Если мне господин Путин подарит такой подарок, я, может быть, на следующей встрече надену его.

- Договорились. Подарю.

Совместные проекты Ципрас обсудил и со своим визави — главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

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