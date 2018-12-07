Бобслеистки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных завоевали серебро на этапе Кубка мира

В латвийской Сигулде стартовал первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону. В первый день соревнований бобслеистки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли второе место в соревнованиях двоек.

Победу одержали немки Мариама Яманка и Анника Дразек. Надежда и Юлия уступили им 51 сотую секунды и заняли второе место.

За бронзу также развернулась борьба между российским и германским экипажами. Любовь Черных и Юлия Егошенко остановились в шаге от пьедестала, уступив 0,09 секунды Анне Кёлер и Лизе Софи Герике.