НХЛ. "Каролина" обыграла "Анахайм" на площадке соперника

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги закончился двумя матчами. "Эдмонтон Ойлерз" на своей площадке разгромил "Миннесоту Уайльд" 7:2, а "Каролина Харикейнз" в гостях победила "Анахам Дакс" 4:1.

"Каролина" пропустила первой, смогла отыграться, а третьем периоде отправили в ворота соперников три шайбы. К одной из них приложил руку Андрей Свечников, отдавший голевой пас Джастину Уильямсу.

"Эдмонтон" дома разгромил "Миннесоту" 7:2. В составе "нефтяников" лучшим был Леон Драйзатль, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу.