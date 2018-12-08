В Крыму иномарка врезалась в дерево, четыре человека погибли

Вечером в субботу, 8 декабря, в Крыму иномарка врезалась в дерево. В результате аварии четыре человека погибли, один получил травмы. О происшествии СМИ сообщили представители ГИБДД России.

Как уточняется, авария произошла в 22:40 на 13 километре дороги Саки – Орловка. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, не справившись с управлением, съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся и налетел на дерево. В результате ЧП водитель и три пассажира погибли, один человек пострадал, передает ТАСС.