Получивший "мирную" Нобелевку гинеколог назвал женские тела "полем битвы"

Женские тела превратились в "поле битвы" — такое заявление сделал лауреат Нобелевской премии мира за 2018 год, врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге.

Это заявление доктор Муквеге на пресс-конференции в Осло в воскресенье, которая транслировалась на сайте Норвежской телерадиокомпании NRK.

"Международное сообщество несет ответственность перед женщинами и детьми в зонах военных действий", — заявил Муквеге. Он привел статистику, из которой следует, что в руках террористов ИГ (запрещена в России) по-прежнему находятся порядка трех тысяч женщин. Муквеге отметил, что женщины во время вооруженных конфликтов "платят большую цену", и говорить об этом недостаточно, — следует действовать.

Нобелевский лауреат отметил, что работа с пострадавшими в военных конфликтах женщинами должна включать не только медицинскую, но и психологическую помощь. Сам Муквеге оказывает подобную помощь в собственной клинике, основанной почти 20 лет назад.