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Франция. Протесты "желтых жилетов"

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9 декабря 201818:52

Париж ищет "российский след" в протестах "желтых жилетов"

EPA

Причастность России к протестам "желтых жилетов" устанавливается в ходе расследования, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Делом занимается Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции.

Ранее Times сообщила, что в "Твиттере" появились сотни аккаунтов, с помощью которых раздувался масштаб уличных протестов – публиковались дезинформирующие твиты, твиты с призывом выходить на улицы, твиты, заверяющие в жестокости французских жандармов.

Однако Дриан заявил, что должен дождаться результатов расследования, потому что у России и Франции есть как разногласия, так и схожие позиции по различным вопросам, передает РИА Новости.

Ранее СБУ сделала заявление, что к организации антиправительственных протестов во Франции, которые проводит движение "желтых жилетов", могут быть причастны спецслужбы России. Это не первое обвинение СБУ в адрес России.

17 ноября во Франции начались протесты против роста цен на топливо. Ситуация с "желтыми жилетами" достаточно быстро вышло из под контроля, в стране продолжаются массовые манифестации, столкновения с полицией, погромы.

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