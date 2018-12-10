Мадуро: США готовят государственный переворот в Венесуэле

Белый дом готовит заговор и государственный переворот в Венесуэле. С такими обвинениями в адрес США выступил президент Николас Мадуро. В ближайшее время он собирается провести пресс-конференцию, на которой сообщит известные ему подробности.

Мадуро уверен, что Вашингтон хочет свергнуть его с президентского поста. В сентябре издание "Нью-Йорк Таймс" сообщало, что сотрудники администрации Дональда Трампа даже обсуждали такую возможность с мятежными военными Венесуэлы.

США уже не раз пытались вмешаться в политические и экономические дела Венесуэлы. В последние годы там острый социально-экономический кризис. Тысячи человек уезжают в другие страны в поисках лучшей жизни. Однако правительство существования кризиса не признаёт, передает "Россия 24".