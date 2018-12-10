Ангарский маньяк поборется в суде за пенсию и звание младшего лейтенанта

Ангарский маньяк Михаил Попков намерен обжаловать свой второй приговор.

Иркутский суд признал Попкова виновным в совершении 56 убийств и приговорил его к пожизненному сроку. Он стал уже вторым для маньяка. В январе 2015 года Попков был осужден на пожизненный срок за убийство 22 женщин и причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам.

Однако бывший милиционер переживает не из-за второго пожизненного срока, а из-за лишения пенсии. Как сообщил РИА Новости старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев, суд лишил маньяка звания младшего лейтенанта, из-за этого он не будет получать пенсию. С данным решением Попков не согласен и хочет обжаловать приговор в суде.

Свои преступления Попков совершил в 1994-2000 годах. На женщин он нападал вечером и ночью. Его жертвами стали женщины в возрасте от 16 до 40 лет, а также один мужчина – сотрудник милиции, коллега Попкова.

Чтобы установить подозреваемого, правоохранительным органам пришлось проверить около 30 тысяч человек. По делу были допрошены более тысячи свидетелей – от Сахалина до Калининградской области. Объем уголовного дела составил 322 тома. В июне 2012 года подозреваемый был задержан в поезде.

Психиатры установили, что мотивом преступлений Попкова была гомицидомания – непреодолимая тяга к убийствам. Причем у него феноменальная зрительная память: спустя много лет он помнит не только места своих преступлений, но и мельчайшие детали – татуировки на теле жертв, одежду, украшения.