Президент Молдавии вновь временно отстранен от власти

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона.

Как передает "Интерфакс", такое решение служители местной Фемиды приняли после рассмотрения запроса группы депутатов

от Демократической партии.

Суд согласился с доводами парламентариев о том, что президент не исполнял свои конституционные обязанности, в частности, повторно отказавшись утвердить пять законов, несмотря на то, что согласно Основному закону Молдавии глава государства может отклонить принятые законопроекты только один раз.

Додон не санкционировал принятие нового Кодекса об аудиовизуальных услугах, закона о предоставлении территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания американского посольства, отклонил поправки к Кодексу о труде, не принял закон о войсках карабинеров (внутренние войска) МВД, а также не утвердил положение,

согласно которому 9 мая — наряду с Днем победы — решено объявить официальным праздником — Днем Европы.

Процедура временного отстранения президента от должности придумана специально для 43-летнего Игоря Додона. Она была введена Конституционным судом Молдавии в октябре 2017 года, после того, как президент повторно отклонил предложенную премьер-министром кандидатуру на пост министра обороны.

Решение о временном отстранении президента страны принимается за последний год уже пятый раз. Такой шаг действует только на время подписания указа о промульгации председателем парламента, который будет исполнять обязанности главы государства.

Конституционный суд Молдавии считает, что прибегать к такой мере необходимо только в экстренных случаях и эта процедура не должна стать практикой преодоления вето президента в условиях противостояния между парламентом и президентом.