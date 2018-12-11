Авиакомпания "ИрАэро" составляет график вывоза застрявших на Хайнане россиян

Российские туристы, застрявшие на китайском острове Хайнань, смогут вернуться на Родину в течение недели. Более тысячи пассажиров, у которых на руках билеты на период с 11-го по 14-е декабря, полетят домой рейсами перевозчика "ИрАэро". Все они клиенты туристической компании "Жемчужная река". Об этом заявили в Ростуризме. Судьба еще четырёхсот человек, которые из-за долгов туроператора не смогли вылететь домой, будет решена в ближайшее время. Так заявили в компании "ИрАэро".

"Цепочка дальнейших авиарейсов по вывозу туристов "Жемчужной реки" в города России будет спланирована авиакомпанией 11 декабря, после получения нами достоверных данных о фактическом количестве туристов, находящихся сейчас в Хайкоу и Санья, с учетом срока окончания их туристических путевок", — сообщил Сергей Крупнов, заместитель генерального директора авиакомпании "ИрАэро" по общим вопросам.

8 декабря из-за долгов туроператора "Жемчужная река" из Китая в Россию не смогли улететь почти четыреста человек. Власти острова Хайнань по настоятельной просьбе дипломатов разместили туристов в отелях, обеспечили им питание, напоминает телеканал "Россия 24".