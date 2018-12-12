Футболист российского клуба был задержан в римском аэропорту

Футболист клуба российской премьер-лиги был задержан сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти не внесенные в декларацию часы. Имя игрока и название клуба пока неизвестны.

Как сообщает ТАСС инцидент произошел после прибытия рейса. Рим — Москва. Молодой человек прошёл через зеленый коридор, заявив об отсутствии у него предметов, подлежащих декларированию. Однако у него были обнаружены трое наручных часов – одни на руке, другие в кармане, а третьи в сумке.

При этом отсутствовали документы о стоимости часов. Инспектор назначил таможенную экспертизу. В действиях футболиста могут содержатся признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров, подлежащих декларированию".