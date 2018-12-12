Житель Москвы убил и расчленил свою мать

32-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве женщины. Задержанный на допросе признал вину.

Мужчина рассказал, что убил свою 52-летнюю мать во время ссоры. По его словам, испугавшись наказания, он решил избавиться от трупа. Злоумышленник расчленил тело матери. Несколько фрагментов он спрятал в парке 850-летия Москвы, а несколько оставил на своем балконе.

"Установлено, что мужчина был неоднократно судим", — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Страшную находку обнаружил пенсионер, который 25 ноября прогуливался по набережной в районе Марьино. Прибывшие оперативники извлекли из горизонтальной водосточной трубы три черных целлофановых пакета. В одном пакете находилась голова женщины, во втором — предплечье, стопа и голень, а в третьем — плечевая кость и фрагменты одежды.