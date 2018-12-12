"Нужно время, упорство и вера": пострадавшие в ДТП с больным водителем идут на поправку

Авария в Екатеринбурге произошла почти месяц назад, 14 ноября, когда внедорожник вылетел на тротуар и пронесся по нему, сбивая все на своем пути, около двух сотен метров. Пострадали 29-летняя женщина, ее двухлетний сын и 36-летний мужчина — всех троих увезли в тяжелом состоянии в больницу, где они находятся и поныне.

Сообщалось, что ребенок находился в коме с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, а у взрослых пострадавших открытые переломы, информация о сломанном позвоночнике у женщины не подтвердилась.

Отец пострадавшего мальчика Павел Норицын сегодня написал в социальной сети о состоянии своих родных: "Завтра Кате делают операцию в 24гкб, планируют на следующей неделе ставить на ноги и выписать к новому году. Ванечка говорит отдельные слова, понимает обращённую речь, отвечает. Есть некоторые проблемы, надеюсь мы с ним их победим. Нужно время, упорство и вера."

Павел в настоящее время лежит в больнице со своим ребенком и общается с мужчиной, попавшим в аварию: "Андрею, третьему пострадавшему сегодня делают операцию, надеемся последнюю. Впереди около года реабилитации."

В феврале этого года виновник аварии Владимир Пузырев уже устраивал ДТП, после чего у него выявили "заболевание, препятствующее управлению транспортными средствами в течение всей жизни". Прокуратура подала иск о лишении Владимира автомобильных прав.

Прошло полгода бумажной волокиты, и в августе суд лишил мужчину с заболеванием автомобильных прав, однако из-за ошибки при оформлении документов решение не исполнялось почти два месяца.

За это время Владимир Пузырев успел подать заявление в ГИБДД об утере автомобильных прав и получить другие. С новыми документами он ездил по Екатеринбургу до 14 ноября, сбил трех человек на тротуаре, а затем был арестован по подозрению в "покушении на убийство двух и более лиц".

В свою очередь, судья Виталий Дорошенко, вынесший решение о лишении Владимира Пузырева прав на управление автомобилем, вчера, 11 декабря, написал заявление о прекращении полномочий, считая, что в случившейся аварии есть и его вина. Прошение будет рассмотрено на заседании коллегии во второй половине декабря.