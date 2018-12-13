Кадыров: на меня смотрели в бинокль - с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин
В четверг в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-24" глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в развитии Чечни можно было достичь более ощутимых успехов при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета.
По словам Кадырова, если бы по федеральной целевой программе правительство выделило Чечне необходимые средства выделили — сделали бы больше. "И еще больше, если бы нам не мешали", — сказал Кадыров.
Он отметил, что правительство сократило федеральную целевую программу в республике. "Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?" — отметил глава региона.
"Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается", — заметил глава Чечни.
Кадыров отметил, что доверие, оказанное президентом очень сильно помогло региону.
По словам главы Чечни, он не ощущает себя популярным и старается об этом не думать.
"Я знаю, что у меня срок закончится и я стану простым гражданином. — Я должен всегда оставаться таким, каким я был и есть, я Рамзан Кадыров".
Кадыров отметил, что звания и должности в человеке ничего не меняют.
Рамзан Кадыров — один из самых цитируемых глав регионов России. Он известен постами в социальных сетях и сотнями тысяч подписчиков.
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