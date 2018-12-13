Пробами из дыры "Союза" займутся в ФСБ

Пробы из отверстия в "Союзе МС-09", а также части противометеоритной защиты будут переданы в лабораторию ФСБ.

Контейнер с полученными вещественными доказательствами будет передан в лабораторию ФСБ 20 декабря, после возвращения корабля на Землю. Там проведут химический анализ.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, в ракетно-космической отрасли "нет лабораторий с достаточным уровнем компетенций и технического оснащения для проведения таких исследований".

В конце августа космонавты на МКС обнаружили утечку воздуха. Позже был найдено место разгерметизации. Причиной стала дырочка в обшивке корабля "Союз". На отверстие наложили заплаты и закрыли их герметиком. 11 декабря космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершили крайне сложный выход в открытый космос. Они осмотрели дыру, предварительно вскрыв ножом термоизоляцию и демонтировав противометеоритную защиту корабля.