Как на Украине не будет: Лукашенко заявил, что "на это может пойти только идиот"

На встрече с представителями российских СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что в республике никогда не сложится такая же политическая ситуация, как на Украине, передает РИА Новости.

"Только идиот в Беларуси после меня, при мне этого точно не будет, может на это пойти". Лукашенко подчеркнул, что союз Беларуссии и России — это величайшее достояние и братские дружеские отношения.

Как известно, уже несколько лет на Украине продолжается политический и экономический кризис. Он существенно обострился после начала конфликта в Донбассе, когда украинские власти в апреле 2014 года развернули военные действия против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.