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Ситуация на Украине 46 минут назад

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14 декабря 201820:59 Елена Ерофеева

Украинцы бегут от военного положения за границу

65 процентов украинцев выступили против военного положения. Это данные последнего соцопроса. Но гораздо яснее об отношении к предвыборному плану Порошенко говорит ситуация на пограничных пунктах пропуска. Запретив въезд в страну российским гражданам мужского пола, Киев не в силах удержать собственных: военнообязанные мужчины в буквальном смысле бегут от призыва к соседям.

Под украинским флагом вольно разгуливают гуси. Военное положение на птицу не распространяется. За границей ни танков, ни окопов. Кажется, жизнь течет как прежде: украинцы едут в Россию, россияне — на Украину.

"Хрен знает, что делается в этой стране, — говорит священник Владимир Марченко. — Вон военное положение. Кто поймет, тому половина. Зашло одному человеку что-то в голову, вот всю страну и молотит".

 

Мужчинам от 16 до 60 лет въезд на Украину теперь запрещен. Пограничники с той стороны требуют нотариально заверенное приглашение и веское основание. У Владимира Сиротенко оно в багажнике.

"Вот, видите, везу цветы, положить на кладбище. Отец там похоронен, мать там похоронена. Отец воевал, Берлин брал. А теперь я не могу попасть к нему на кладбище, — рассказывает он. — Есть же такие, как Порошенко. Что сделаешь... Крутят, вертят, как говорится, людьми, народом и всем остальным".

Когда украинцы пересекают границу, им доказывать ничего не нужно. Народ бежит на все четыре стороны, хотя Порошенко с первого дня своего президентства обещал привести страну в европейское будущее.

По этой дороге Украина должна была заехать в Европу. Венгрия первой признала ее незалежность и право вступить в Евросоюз и НАТО. Но большого потока на пункте пропуска Захонь — Чоп обычно не бывает. В очереди стоят только дальнобойщики. Для тех, кто едет в Европу на заработки, сейчас не сезон. На Рождество они домой возвращаются.

"Украина — це Европа" — так и осталось лозунгом. Александр Мольнар теперь точно знает, в чем разница. После Майдана он уехал сначала в Голландию, потом в Германию, оттуда в Чехию. Теперь в Будапеште работает на парковке. Возвращаться в Закарпатье он не хочет. После того, как объявили военное положение, снова приходили из военкомата, принесли уже третью повестку.

"Фигня это, а не военное положение, естественно, как вся Украина. Это — опереточное военное положение, — уверен политолог Арпад Цапович. — Всем понятно, что без российской экономики Украине не выжить".

Но украинцам в Венгрии рады. Здесь открывают новые заводы, закладывают стройки, только работать некому. Наш человек пытается устроиться электриком. Его готовы принять в тот же день. "Если подсобником идешь, он тебе даст 1100. А если мастером, то 1200. И жилье", — сообщает условия подрядчик. 1100 форинтов — это примерно 400 рублей за смену. Место в общежитие дают бесплатно. Это обычный двухэтажный дом, небольшая общая кухня, двухъярусные кровати и лежаки в два ряда и примерно два десятка постояльцев. Здесь и совсем юные парни, которые скрываются от армии и работают на стройке. Условия точно не домашние. Но только вдали от дома эти люди могут нормально заработать.

"Заставило ехать безвыходное положение, — признается водитель такси Евгений. – Потому что подняли тарифы, с каждым днем поднимаются цены на все — на бензин, проезд, продукты питания".

Женя уехал на заработки в Краков. Он работает водителем такси. Вести из дома не радуют: с автобусов снимают призывников, выехать из страны почти невозможно.

"Я не собираюсь срываться и лететь на Украину, чтобы явиться в военкомат. Государство мне ничего не дало, чтобы я отдавал ему долги", — считает он.

Уже несколько лет Игорь с бригадой ездит по Европе. Сейчас облагораживает фасады в польском Кракове, в январе им обещают хороший подряд в Испании. Если военком не призовет.

"Не знаю, кто там воюет, как там воюет. У меня задача — семью поставить, детей вырастить и выучить, чтобы они не ездили по заграницам, как я", — говорит строитель Игорь Степанов.

В пригороде Варшавы уже несколько лет существует так называемый нелегальный базар. Заробитчане выходят сюда в шесть утра и ждут, когда за ними приедут работодатели. Украинка Ореста приезжает в Польшу на заработки из Тернополя. Ей 53 года. По дороге жалуется на плохую жизнь, за чашкой чая рассуждает о политике.

— Порошенко вывозит деньги вагонами.

— Откуда деньги? Украина же бедная?

— С Канады, с Неметчины, с Америки. Отовсюду.

Вся уборка займет меньше часа. За это Ореста возьмет с нас 80 злотых, хотя мы так не договаривались. Сегодня даже поляки жалуются: украинцы работать стали хуже, а просят много.

"Пришли "специалисты", устроились на работу, в первый день сварили борщ. И пересолили его так, что его невозможно было есть. Все сто отдыхающих были, естественно, голодные. И мне звонит директор санатория, жалуется на них. А они сидят у меня и жалуются на него", — рассказывает председатель Межотраслевого профсоюза украинских работников в Польше Юрий Корягин.

На польско-украинской границе все так же торгуют водкой и сигаретами. На украино-венгерской продают цукерки от Порошенко. Ведь устроил президент своему народу сладкую жизнь: он конфеты варит, они конфеты продают. Сладости от президента раскладывают прямо на земле, чтобы не платить за палатку на рынке.

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