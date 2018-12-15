Трамп рассказал, кто возглавит аппарат Белого дома после ухода Джона Келли

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Джона Келли на посту главы аппарата Белого дома сменит Мик Малвэни.

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018

В настоящее время Мик Малвэни исполняет должность директора административно-бюджетного управления, сообщил Трамп в своем микроблоге в Twitter. "Я с нетерпением жду совместной работы с ним в этом новом качестве. Мы продолжаем делать Америку еще лучше!", — отметил президент США.

Трамп отметил также заслуги Келли. "Джон останется в своей должности до конца года. Он большой патриот. Я хочу лично поблагодарить его за службу", — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что на пост главы аппарата Белого дома может претендовать зять Трампа, Джаред Кушнер.