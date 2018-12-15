Изгибы "Жемчужной реки": последний рейс "ИрАэро" с Хайнаня ждут в Москве через час

В Москве через час ждут туристов, которые должны вернуться из Китая, передает телеканал "Россия 24". Рейс авиакомпании "ИрАэро" изначально должен был лететь с посадкой в Хабаровске. Но маршрут изменили, и первая посадка была в Челябинске.

Многие туристы из Хабаровска, Благовещенска, Барнаула и Читы были вынуждены отказаться от перелета и вернулись в отели. Сейчас неизвестно, когда и за чей счет они смогут добраться домой.

В авиакомпании "ИрАэро" сообщили, что новых рейсов в Китай не планируют. Ростуризм вместе с ассоциацией "Турпомощь" продумывают, как доставить оставшихся туристов до городов проживания.

А буквально час назад из Китая в Москву вылетел еще один борт. Это рейс Санья — Москва авиакомпании Azur Air, на его борту возвращаются в Россию 319 туристов.