Опубликован состав эстафет сборной России на этапе Кубка мира по биатлону

Союз биатлонистов России опубликовал на официальном сайте составы женской и мужской команд, которые 16 декабря примут участие в эстафетах на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В мужскую сборную попали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

За женскую команду выступят Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых.

Биатлонистки выйдут на старт эстафеты в 13:15 по московскому времени. Мужская сборная России начнет борьбу за медали в 16:00.