Беззубая "Гюрза": украинские катера не могут применять ракеты "Барьер"

Ракетное оружие "Барьер" оказалось непригодным для применения на украинских бронекатерах типа "Гюрза-М". Об этом сообщил главный конструктор "Кузни на Рыбальском" Сергей Белозубенко.

Ранее украинские СМИ, рассказывая об этих кораблях, сообщали, что боевая мощь катеров основана на наличии "Барьера". Однако, по данным Белозубенко, на этих катерах противотанковые управляемые ракеты вообще не монтируются, хотя направляющие для них установлены. Он добавил, что национальная промышленность пока не может предложить такие управляемые ракеты, которые были бы пригодны для использования на море.

Кстати, сами катера, как сказал Белозубенко, также продемонстрировали слабую бронезащиту; она дает много вторичных осколков даже при попадании небольших снарядов.

В состав ВМС Украины входят шесть легких бронекатеров типа "Гюрза-М"; два из их находятся сейчас в России. Они задержаны 25 ноября пограничниками при нарушении российской границы в районе Керченского пролива, сообщает РИА Новости.

Кстати, в прошлом году СМИ сообщали о "новой тактике" украинских ВМС при борьбе с российскими кораблями: "волчья стая" из нескольких бронекатеров нападает на одинокое судно и рвет его на части. Этот план был озвучен в эфире украинского телеканала ТСН и касался он, по всей видимости, именно этих бронекатеров "Гюрза".