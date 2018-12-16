Биатлонист Бабиков: я не отказывался от выступлений на эстафете

Российский биатлонист Антон Бабиков опроверг свой отказ от участия в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в составе сборной России. Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил о том, что россиянин отказался от предложения переехать в Австрию ради выступлений за национальную команду.

"Интересно узнавать о таких вещах из интернета. За себя могу сказать, что не отказывался", — ответил Бабиков одному из подписчиков в личном Instagram.

На данный момент Бабиков находится в итальянском Риднау, где накануне завоевал серебряную медаль этапа Кубка IBU в спринте на 10 километров.