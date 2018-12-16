Украинский президент Петр Порошенко "сбежал" с дебатов в Европарламенте, чтобы не выслушивать критику в адрес Киева. Об этом рассказал в интервью онлайн-студии "CapitalTV" украинский дипломат, журналист и политолог Олег Волошин.

В Европарламенте в Страсбурге 11 декабря обсуждали доклад немецкого депутата Михаэля Галера об итогах выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. После этого были дебаты, на которых Порошенко "формально приглашали поприсутствовать". Вместо этого украинский президент поехал в Брюссель.

По словам Волошина, Петру Порошенко "чуть-чуть подыграли в этой ситуации, дали возможность вроде как не выглядеть плохо", так как на этих дебатах в Страсбурге говорилось "очень много плохого". Среди прочего, рассказал Волошин, там обсуждали убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, тотальную коррупцию на Украине, пресловутые электронные декларации чиновников. По словам политолога, в случае присутствия на обсуждении президенту Украины "никто не дал бы возможности отвечать": ему пришлось бы "сидеть и выслушивать все эти моменты" с балкона для почетных гостей.

Между тем, буквально два дня назад при запросе "Порошенко" в "Яндексе" появлялась информация о его кончине именно 11 декабря 2018 года. В пресс-службе "Яндекса" тогда объяснили, что поисковик использовал данные открытых источников, в частности англоязычной "Википедии", где была указана "дата смерти" президента Украины. Затем информация о смерти Порошенко была удалена, а в его пресс-службе заявили: украинский президент жив и здоров, и за день до этого был с официальным визитом в Брюсселе.

Тогда же, 11 декабря, британский политик Джонатан Арнотт и члены Европарламента от Великобритании и Германии внесли проект резолюции "О свободе прессы на Украине" из-за "системного политического давления" на СМИ в этой стране. Об ограничении свободы слова на Украине говорил и обозреватель EU Political Report Мартин Бэнкс: в качестве примера систематического нарушения Киевом прав журналистов он привел резонансное дело главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, находящегося под арестом с мая этого года.