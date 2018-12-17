НХЛ. "Тампа-Бэй" проиграла "Виннипегу", несмотря на гол Кучерова

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге продолжился тремя матчами, которые оказались весьма результативными. "Тампа-Бэй Лайтнинзг" уступила в дополнительное время "Виннипег Джетс" на площадке канадского клуба с результатом 4:5.

Ни гол Никиты Кучерова, ставший 14-м в сезоне, ни результативные передачи вратаря Андрея Василевского и защитника Михаила Сергачева, не помогли "молниям" победить в Виннипеге. В основное время была зафиксирована ничья 4:4. На последней минуте овертайма бросок Марка Шайфли принес победу "Джетс" 5:4. Андрей Василевский помимо голевого паса отразил 37 бросков из 42, совершенных по его воротам.

"Калгари Флеймз" в гостях разгромил "Сент-Луис Блюз" 7:2. Российские легионеры "блюзменов" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились. "Чикаго Блэкхоукс" на своем льду уступил "Сан-Хосе Шаркс" 3:7.