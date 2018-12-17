Мало не покажется: Лавров пригрозил Украине жестким ответом в случае провокации

Москва готова дать решительный ответ в случае провокации со стороны Украины на границе с Крымом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью "Комсомольской правде" Лавров напомнил, что, по словам Порошенко, военное положение он не намерен продлевать, если не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом.

Лавров напомнил слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, о том, что на линии соприкосновения украинскими военными сконцентрировано порядка 19 тысяч военных, большое количество техники, им в этом помогают великобританские и американские инструкторы.

По словам главы российского МИД, согласно информация, которой правительство склонно верить, на последнюю декаду декабря Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерации, на границе с Крымом.

"Он получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать какие-то свои интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом", — подчеркнул министр.

Лавров заявил, что у российского правительства есть информация, что провокация на границе с Крымом обсуждают вместе с западными кураторами Украины.

"Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю", — сказал Лавров.