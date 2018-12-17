У боксера Адониса Стивенсона парализована правая часть тела

Канадский экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Адонис Стивенсон продолжает находиться в искусственной коме, в которую медики ввели его после нокаута от украинского боксера Александра Гвоздика. У темнокожего спортсмена парализована правая часть тела.

Как уже сообщали Вести.Ru, Стивенсон проиграл Гвоздику 2 декабря нокаутом в 11-м раунде и прямо из дворца спорта был госпитализирован. Врачи отметили серьезные повреждения головного мозга и боксера ввели в искусственную кому.

Через две недели после случившегося Адонис впервые открыл глаза, сообщает TVA. Однако состояние боксера остается крайне тяжелым и по некоторым сведениям у Стивенсона парализована правая часть тела