ДТП в Дагестане: умер еще один пассажир

В Дагестане число погибших при опрокидывании пассажирской "Газели" в кювет увеличилось до 2 человек.

"Скончался мужчина, 1945 года рождения, он находился в тяжелом состоянии", — рассказал РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Различные травмы получили еще 14 человек. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

Авария произошла в Карабудахкентском районе республики на 13-м километре автодороги Гурбуки-Курма. В настоящее время сотрудники правоохранительных орагнов выясняют все обстоятельства ЧП.