Энтони Джошуа: хочу стать чемпионом мира и умоляю Уайлдера о бое

Чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Энтони Джошуа признался, что своим будущим соперником желает видеть американца Деонтея Уайлдера. Британец заявил, что бой будет выгоден обоим боксерам.

"Я готов к бою, и я умоляю его о бое, ведь я хочу стать чемпионом мира, — заявил Джошуа, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Boxing Scene. – Даже с точки зрения цифр наш поединок будет более прибыльным, нежели гонорар за бой с Фьюри. Уайлдер должен рассмотреть мое предложение".

"Я не гоняюсь за ним, и не нахожусь в отчаянии. Я просто говорю – у нас есть свободная дата в наших графиках. Он не имеет никаких назначенных боев, я тоже".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Джошуа может провести бой-реванш с Владимиром Кличко.