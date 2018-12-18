ДТП со школьным автобусом в Калифорнии: 13 человек пострадали

Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калифорнии. В результате ЧП 13 человек пострадали. Состояние одного медики оценивают как критическое.

За рулем автомобиля Toyota была 56-летняя женщина. По сообщениям некоторых СМИ, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее машина выехала на встречную полосу, передает телеканал "Россия 24".

После столкновения автобус перевернулся. Всего в салоне было 19 школьников и водитель, его также госпитализировали.