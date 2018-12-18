Генеральный директор "Спартака" Родионов может покинуть свой пост

18 декабря в ФК "Спартак" состоится заключительный в нынешнем году совет директоров клуба. На нем будут обсуждаться изменения в руководящем составе красно-белых. Предполагается, что генеральный директор москвичей Сергей Родионов покинет свой пост.

Как сообщает Sportbox.ru, коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко может занять место Родионова. Тот же, в свою очередь, перейдет на работу в академию красно-белых, где трудился с 2011 по 2015 год.

Напомним, что спартаковцы после 17 туров чемпионата России занимают четвертое место, набрав 28 очков. От лидера турнира санкт-петербургского "Зенита" они отстают на 6 баллов.