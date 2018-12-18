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18 декабря 201822:43

Раскритикованный премьер Бельгии подает в отставку

Global Look Press

"Мой призыв не убедил. Я понял, что он не был услышан", — заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после критики со стороны оппозиции в парламенте страны. После этого он направился к королю бельгийцев Филиппу, чтобы подать прошение об отставке.

Фламандские и франкоязычные социалисты, к которым присоединились "зеленые", внесли предложение о вотуме доверия правительству Мишеля, сообщает "Интерфакс". Депутаты-социалисты не оставили бельгийскому премьеру никаких шансов удержаться в кресле. Чуть ранее националистический "Новый фламандский альянс" — мощнейший союзник либерального "Реформаторского движения" Шарля Мишеля — вышел из правящей коалиции. Это произошло из-за того, что бельгийский премьер подписал миграционный пакт ООН.

Заявление об отставке премьера оппозиция в бельгийском парламенте встретила овацией.

16 декабря 2018 года бельгийская полиция водометами и слезоточивым газом разогнала марш протеста против подписания Бельгией Глобального пакта о миграции.

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