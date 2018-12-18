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Договор о РСМД 2 часа назад
МИД России: показ ракеты 9М729 американцам - прецедент нежелательный
Российские власти не готовы продемонстрировать США крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам Сергея Рябкова, которые приводит "Коммерсант", демонстрация ракеты американцам явилась бы проявлением с российской стороны повышенной открытости — за рамками Договора. А такой шаг, по мнению дипломата, вряд ли был бы оправдан как с политической, так и с технической точек зрения.
Также он сказал, что показ ракеты выглядел бы нежелательным прецедентом на фоне попыток американцев "просветить" российские наработки в области ракетостроения, а Москва и так проявила в диалоге с американцами "дополнительную транспарентность сверх требований Договора о РСМД".
"Мы исходим из того, что американцы для себя все уже решили", — сказал Сергей Рябков.
4 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.
На следующий день президент России Владимир Путин сказал, что американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемых Москве нарушений. Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил Путин.
По мнению российского президента, Соединенные Штаты просто пытаются переложить на Россию ответственность за свои собственные и, по сути, уже принятые решения. Американский конгресс уже давно выделил деньги на создание новых ракет.
При этом сами США уже развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК41 для систем ПРО. Они универсальны, ведь предназначены как для пуска противоракет типа Standard, так и крылатых ракет морского базирования Tomahawk, договором РСМД как раз запрещенных.
7 декабря США потребовали от России либо отказаться от ракеты, либо модифицировать ее так, чтобы дальность соответствовала условиям ДРСМД, причем делать это надо, по мнению американцев, под их контролем.
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