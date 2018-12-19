Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 декабря 201809:37

Сульшер может возглавить "Манчестер Юнайтед" 20 декабря

EPA

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий в настоящее время норвежский клуб "Мольде", уже 20 декабря может быть назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Его ассистентом станет Майкл Фелан, проработавший 14 лет помощником Алекса Фергюсона.

Об этом сообщило издание The Guardian. Сульшер будет возглавлять "красных дьяволов" до конца текущего сезона. В дальнейшем руководство клуба планирует пригласить другого специалиста.

Любопытно, что на официальном сайте клуба в ночь на 19 декабря появилось сообщение о назначении Сульшера исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". Однако позже эта запись была удалена.

Напомним, что 18 декабря английский клуб расторг контракт с Жозе Моуринью. На данный момент его обязанности исполняет Майкл Каррик.

Сейчас

10:06

Володин: для возвращения российской делегации в ПАСЕ нет оснований

09:27

Маск открыл скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

06:46

В Литве задержан историк Валерий Иванов, причины задержания неизвестны

01:46

Совет директоров МВФ утвердил новую программу помощи Украине

22:15

В Кремль доставили главную ель страны

21:50

Водитель автобуса потерял сознание: пострадали 13 пассажиров

18:38

В США создается космическое командование

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В последнее заседание Госдумы депутаты рассмотрят 38 законопроектов

В последнее заседание Госдумы депутаты рассмотрят 38 законопроектов

4 часа назад
"С днем рождения!" вместо "С Новым годом!": 1 января на Украине отпразднуют юбилей Бандеры

"С днем рождения!" вместо "С Новым годом!": 1 января на Украине отпразднуют юбилей Бандеры

28 минут назад
28 ньютонов: Роскачество определило силу сборки конструкторов

28 ньютонов: Роскачество определило силу сборки конструкторов

2 часа назад
Телепортация Маска: под Лос-Анджелесом открыт скоростной тоннель

Телепортация Маска: под Лос-Анджелесом открыт скоростной тоннель

53 минуты назад
Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников

Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников

1 час назад
Все больше россиян тоскуют по СССР

Все больше россиян тоскуют по СССР

1 час назад
10 городов с самыми большими зимними пробками

10 городов с самыми большими зимними пробками

22 часа назад
Нужна помощь: Дашу Гвоздёву спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Дашу Гвоздёву спасут дорогие лекарства

17.12.2018 08:55
В Литве задержан историк Валерий Иванов, причины задержания неизвестны

В Литве задержан историк Валерий Иванов, причины задержания неизвестны

3 часа назад
Дипломаты посетили россиянина Виктора Бута, сидящего в американской тюрьме

Дипломаты посетили россиянина Виктора Бута, сидящего в американской тюрьме

3 часа назад
МИД России: показ ракеты 9М729 американцам - прецедент нежелательный

МИД России: показ ракеты 9М729 американцам - прецедент нежелательный

10 часов назад
Банки не смогут размещать на улице табло с курсом валют

Банки не смогут размещать на улице табло с курсом валют

4 часа назад
Как Huawei решил проблему конфиденциальности в новом Matebook X Pro

Как Huawei решил проблему конфиденциальности в новом Matebook X Pro

16 часов назад
Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

17.12.2018 12:25
Эскроу раздора: к чему приведет ускоренный переход на новые правила возведения жилья

Эскроу раздора: к чему приведет ускоренный переход на новые правила возведения жилья

33 минуты назад
Браконьера приговорили к просмотру мультфильма "Бэмби"

Браконьера приговорили к просмотру мультфильма "Бэмби"

1 час назад
Lenovo Z5 Pro GT: первый слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"

Lenovo Z5 Pro GT: первый слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"

1 час назад
Кемеровские коммунальщики получили выговор за подкрашенную снежную горку

Кемеровские коммунальщики получили выговор за подкрашенную снежную горку

2 часа назад
В Башкирии выясняют природу зловредного дыма, возникшего на садовом участке

В Башкирии выясняют природу зловредного дыма, возникшего на садовом участке

2 часа назад
Школа парламентаризма: на стажировку отправятся более тысячи студентов

Школа парламентаризма: на стажировку отправятся более тысячи студентов

3 часа назад
Давос: гендерное равноправие наступит через 108 лет

Давос: гендерное равноправие наступит через 108 лет

3 часа назад
Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

4 часа назад
Япония заявила протест из-за строительства на Курилах общежитий для военных

Япония заявила протест из-за строительства на Курилах общежитий для военных

5 часов назад
28-летний футболист из Индии выдавал себя за 16-летнего

28-летний футболист из Индии выдавал себя за 16-летнего

5 часов назад
В России в рамках нацпроекта "Наука" нужно подготовить 35 тысяч исследователей

В России в рамках нацпроекта "Наука" нужно подготовить 35 тысяч исследователей

5 часов назад
В США уровень смертности из-за огнестрельного оружия достиг максимума

В США уровень смертности из-за огнестрельного оружия достиг максимума

6 часов назад
Волейбол. "Зенит" и "Динамо" одержали победы в матчах Лиги чемпионов

Волейбол. "Зенит" и "Динамо" одержали победы в матчах Лиги чемпионов

6 часов назад
Российская делегация все-таки забралась на вершину Давоса

Российская делегация все-таки забралась на вершину Давоса

7 часов назад
Во Львове до смерти замучили россиянина, сражавшегося на стороне ЛНР

Во Львове до смерти замучили россиянина, сражавшегося на стороне ЛНР

7 часов назад
В России скончался актер Олег Мартьянов

В России скончался актер Олег Мартьянов

8 часов назад
Международный валютный фонд утвердил новую программу помощи Украине

Международный валютный фонд утвердил новую программу помощи Украине

8 часов назад
Чего россияне ждут от губернаторов: обсуждение итогов голосования в регионах

Чего россияне ждут от губернаторов: обсуждение итогов голосования в регионах

8 часов назад
Япония примет участие в строительстве нового терминала аэропорта в Хабаровске

Япония примет участие в строительстве нового терминала аэропорта в Хабаровске

9 часов назад
Король Бельгии отложил решение об отставке правительства

Король Бельгии отложил решение об отставке правительства

9 часов назад
В Москве презентовали книгу про чемпионат мира 2018 года

В Москве презентовали книгу про чемпионат мира 2018 года

10 часов назад
На Украине депутаты дерутся газетами

На Украине депутаты дерутся газетами

10 часов назад
GM-АвтоВАЗ готовит рестайлинг Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ готовит рестайлинг Chevrolet Niva

15 часов назад
Модный практикум: выбираем украшения и аксессуары для новогодней вечеринки

Модный практикум: выбираем украшения и аксессуары для новогодней вечеринки

15 часов назад
В развитии синдрома хронической усталости обвинили гиперактивную иммунную систему

В развитии синдрома хронической усталости обвинили гиперактивную иммунную систему

16 часов назад
В каком возрасте дети прекращают верить в Деда Мороза

В каком возрасте дети прекращают верить в Деда Мороза

17 часов назад
Дом на берегу моря могут снести из-за лишних этажей

Дом на берегу моря могут снести из-за лишних этажей

19 часов назад
Изборск: железный град земли русской

Изборск: железный град земли русской

19 часов назад
СМИ: сворачиваемый в рулон телевизор LG выйдет в 2019-м

СМИ: сворачиваемый в рулон телевизор LG выйдет в 2019-м

20 часов назад
Елена Коренева уехала в Штаты после того, как стала видеть в гримерах мух

Елена Коренева уехала в Штаты после того, как стала видеть в гримерах мух

20 часов назад
Китайский кроссовер оказался лучше Audi и Mercedes-Benz

Китайский кроссовер оказался лучше Audi и Mercedes-Benz

21 час назад
Найден самый далёкий объект в Солнечной системе

Найден самый далёкий объект в Солнечной системе

21 час назад
На Lincoln Continental поставили "двери-убийцы", как у Rolls-Royce

На Lincoln Continental поставили "двери-убийцы", как у Rolls-Royce

22 часа назад
Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

17.12.2018 22:50
"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

17.12.2018 18:20
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

17.12.2018 12:22