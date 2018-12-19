Сульшер может возглавить "Манчестер Юнайтед" 20 декабря

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий в настоящее время норвежский клуб "Мольде", уже 20 декабря может быть назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Его ассистентом станет Майкл Фелан, проработавший 14 лет помощником Алекса Фергюсона.

Об этом сообщило издание The Guardian. Сульшер будет возглавлять "красных дьяволов" до конца текущего сезона. В дальнейшем руководство клуба планирует пригласить другого специалиста.

Любопытно, что на официальном сайте клуба в ночь на 19 декабря появилось сообщение о назначении Сульшера исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". Однако позже эта запись была удалена.

Напомним, что 18 декабря английский клуб расторг контракт с Жозе Моуринью. На данный момент его обязанности исполняет Майкл Каррик.