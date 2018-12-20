Томящуюся в американских застенках Марию Бутину посетили российские дипломаты

В США сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили арестованную россиянку Марию Бутину, в течение трех месяцев находящуюся в одиночной камере в условиях полной изоляции.

В ходе визита дипломаты потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с гражданкой России и прекращения применения к ней неоправданно жестких мер содержания, пере. Сотрудники российского дипломатического представительства подчеркнули, что продолжают добиваться скорейшего освобождения соотечественницы.

Как сообщалось, 13 декабря россиянка Мария Бутина признала в суде столичного округа Колумбия вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. Ранее она подписала документы о сделке с американской прокуратурой. Признание Бутиной было принято судом, следующее слушание назначено на 12 февраля 2010 года.

В частности, соглашение со следствием предусматривало то, что защита не будет возражать против нынешних условий содержания россиянки до момента вынесения приговора.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля текущего года , накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США. Помимо этого, американские спецслужбы утверждают, что Мария Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.