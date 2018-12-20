"Бавария" готова заплатить за де Йонга больше "Пари Сен-Жермен"

В преддверии открытия зимнего трансферного окна все чаще в прессу поступает информация об интересе ведущих футбольных клубов Европы к молодым перспективных игрокам. Голландец Френки де Йонг стал целью сразу нескольких грандов, включая французский "ПСЖ" и немецкую "Баварию".

Ранее сообщалось, что 21-летний полузащитник амстердамского "Аякса" интересен также испанским "Барселоне", "Реалу" и английскому "Манчестер Сити". А отец футболиста не скрывал желания, чтобы его сын перебрался в стан каталонцев.

Однако о реальных предложениях в адрес голландского клуба речь долго не шла, ведь отступные за хавбека "Аякс" выставил весьма "кусачие" – 75 млн евро. И вот несколько дней назад французская пресса сообщила, что "Пари Сен-Жермен" готов выложить эту сумму ха голландца.

Но теперь британское издание Daily Mail сообщает, что и "Бавария" всерьез намерена вступить в борьбу за футболиста. Мюнхенский суперклуб готов предложить за де Йонга на 3 млн евро больше, чем парижане – 78 млн евро. Контракт хавбека с "Аяксом" рассчитан до 2021 года, но в клубе не исключают трансфер игрока.

При этом интерес "Баварии" к де Йонгу подтвердил спортдиректор мюнхенцев Хасан Салихамиджич: "Игрок, несомненно, хорош. Он очень хорошо прогрессирует, здорово играет за "Аякс" и сборную. Мы смотрим, изучаем возможности. Зимой с переходами всегда тяжело, но варианты есть".