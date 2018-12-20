Включить мозги: Путин назвал плюсы от санкций

Западные санкции заставили Россию "включить мозги", и это — положительный аспект ограничений, уже действующих и еще только вводимых против нашей страны. Об этом заявил на ежегодной Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Негативное влияние санкций есть, признал президент, однако "есть и плюс". Санкции, по его словам, заставили нашу страну "включить мозги по очень многим направлениям", что признают и западные эксперты.

В подтверждение своих слов Путин привел ряд цифр: например, доля отечественного транспортного машиностроения в 2017 году составила 98 процентов, автомобилестроения – 85 процентов. Настоящий рывок, по словам президента, сделало сельское хозяйство, где объем экспорта в сравнении с 2000 годом увеличился в 16 раз.

Прямую трансляцию ежегодной Большой пресс-конференции президента РФ ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru и радио "Вести ФМ".