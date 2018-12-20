"Дело Скрипалей" - лишь повод для атаки на Россию, уверен Путин

Так называемое "дело Скрипалей" — всего лишь повод для очередной атаки на Россию, уверен президент России Владимир Путин. В отношении нашей страны уже действует "куча санкций", напомнил президент, и это "политизированный русофобский подход".

Цель британцев, по мнению Путина — сдержать развитие России как возможного конкурента, и если бы не Скрипали, Лондон придумал бы для этого что-нибудь еще. Об этом президент России заявил на своей традиционной Большой пресс-конференции.

По заявлению Великобритании, 4 марта этого года в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

В связи с "делом Скрипалей" власти США и Великобритании ввели в отношении России ряд ограничительных мер. В Москве обвинения в причастности России к инциденту со Скрипалями отвергают.

Прямую трансляцию ежегодной Большой пресс-конференции президента РФ ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru и радио "Вести ФМ".