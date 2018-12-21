За последними туристами "Жемчужной реки" на Хайнань вылетел самолет

Самолет из Хабаровска вылетел на остров Хайнань за последней группой туристов "Жемчужной реки". Из-за проблем туроператора многие отдыхающие в КНР не смогли вовремя вылететь домой.

Самолет, который должен забрать туристов, вылетел из Хабаровска на Хайнань в 7:06 по московскому времени. Как сообщили в Минтрансе Хабаровского края, вылет с острова Хайнань назначен на 18:55 по местному времени, передает РИА Новости.

Самолет вывезет с острова 122 хабаровских туриста. Вместе с ними вернется на родину и начальник отдела краевого управления по туризму Валентина Неретина. Ее отправляли на Хайнань для организации помощи хабаровчанам.

Программу полетов в Китай авиакомпания "ИрАэро" приостановила в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже авиакомпания согласилась вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов за свой счет.

12 декабря Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров два юридических лица, принадлежащих "Жемчужной реке". Выяснилось, что что фирма продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы. О признаках мошенничества со стороны туроператора проинформированы правоохранительные органы.