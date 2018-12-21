Центробанк лишил лицензии два банка

У двух российских банков отозвал лицензии Центробанк. Это Донхлеббанк и Руссобанк. По итогам третьего квартала 2018 года Донхлеббанк занимает 298 место. Руссобанк в рейтинге банков был немного выше. Он находился на 261 месте.

Ключевым направлением деятельности Донхлеббанка было финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, которые принадлежали его основному собственнику. В работе этого банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направит всю информацию о выявленных нарушениях в следственные органы.

Неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма были отмечены за Руссобанком. При этом существенную часть в структуре таких операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.

Организация внутреннего контроля в Руссобанке была признана неэффективной.