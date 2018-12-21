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21 декабря 201815:52

Бывшему нападающему "Спартака" Промесу грозит тюремный срок

EPA

Нападающему "Севильи" Квинси Промесу грозить лишение свободы на срок до 8 месяцев и лишение водительских прав. Бывший футболист "Спартака" был задержан полицией за вождение в нетрезвом состоянии.

Футболист был задержан полицейскими в испанской Марбелье. Содержание алкоголя в крови голландца превысило допустимые величины в два раза. Теперь бывшего спартаковца ждет наказание.

Как сообщил "Спорт-Экспресс" испанский журналист Хосе Эспина, подобное нарушение закона в Испании может обернуться тюремным заключением на срок до 8 месяцев, денежным штрафом и лишением водительских прав. Однако по мнению. Эспины, вряд ли Промеса ожидает столь серьезное наказание. Квинси может отделаться денежным условным сроком и запретом на вождение сроком на полгода.

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