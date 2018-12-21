Песков: вывод американских войск не связан с договоренностями Москвы и Дамаска

В Кремле опровергли сообщения о том, что вывод американских войск из Сирии якобы связан с договоренностями Москвы и Дамаска по Ирану и "Хезболле".

"Нет, это не так", — сказал "Ведомостям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета "Исраэль Хайом" сообщила, что Россия будет сдерживать в Сирии Иран и "Хезболлу". Издание ссылалось на иорданских официальных лиц. Утверждалось, что эта договоренность была достигнута в ходе "закулисных дипломатических переговоров" российских властей с представителями Израиля, Иордании, США и Саудовской Аравии.

Накануне в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что не видит признаков вывода войск США из Сирии, но допускает такую возможность.