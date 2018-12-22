Президент Таджикистана подписал назначение Зася на должность генсека ОДКБ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поддержал кандидатуру Станислава Зася в качестве генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его кандидатура была представлена Белоруссией, документ о назначении должны подписать все главы стран-членов организации, напоминает РИА Новости.

Ранее Зась уже посетил Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию с целью согласования своего назначения. Визит в Армению пока не планируется. В уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений без согласования с каждой страной-участницей организации. "Зась надеется на компромисс в этом вопросе", — уточняет агентство.

До ноября 2018 года пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров. Он покинул свой пост после предъявления обвинений в "свержении конституционного строя" в рамках расследования уголовного дела о подавлении акций протеста в Армении в 2008 году. По решению суда Хачатуров освобожден под залог.

До согласования кандидатуры Зася пост занимает представитель России Валерий Семериков в статусе "исполняющего обязанности". На последнем саммите ОДКБ, который проходил в казахстанской столице 8 ноября, было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Белоруссии. На освободившееся место президент Белоруссии Лукашенко предложил в том числе кандидатуру госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася. Однако Армения продолжает настаивать на кандидатуре от своей страны. В Ереване считают, что пост генсека организации должен остаться за Арменией до 2020 года, так как ее представитель был отозван досрочно.

ОДКБ — региональная международная организация, основанная в 1992 году девятью странами-участницами в целях международной безопасности. Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает генерального секретаря организации. Сейчас в ОДКБ входят шесть стран-участниц: Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Россия, Армения и Белоруссия.