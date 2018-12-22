Судьба девяти рабочих в охваченной огнем шахте пока неизвестна

В Соликамске в шахте компании "Уралкалий" на глубине 340 метров огнем заблокированы девять сотрудников подрядной организации УЭС-30. Они занимались работами по бетонированию, пишет ТАСС.

С ними нет связи, и судьба их неизвестна. Оказать помощь рабочим спасателям мешает высокая температура в зоне пожара и сильное задымление.

Восемь человек сумели выбраться на поверхность самостоятельно. Состояние их здоровья оценивается медиками как удовлетворительное.

Как считает источник "Интерфакса" в службе технического надзора, пожар в шахте могла вызвать вспышка метана.

"Она могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности горных работ", — сказал он.

Ударная волна после взрыва поднимает давление воздуха в шахте в девять раз.

"Волна сжатого воздуха сжимает скопление газопылевоздушной смеси, а подошедшее пламя воспламеняет", — сказал источник.

Ростехнадзор выясняет причины ЧП. Возможно, будет проведено расследование обстоятельств инцидента.