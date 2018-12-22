Скончался саудовский "Красный принц"

В Саудовской Аравии на 88-м году жизни скончался принц Таляль Абдель Азиз Аль Сауд. Его высочество был сыном основателя королевства Абделя Азиза Аль Сауда и братом короля Сальмана. О смерти принца Таляля сообщил в социальной сети Twitter его сын Валид бен Таляль.

Принц Таляль известен либеральными взглядами и попытками реформировать патриархальный политический уклад королевства в середине прошлого века. В 1950-х и в начале 1960-х годов XX века принц возглавлял министерства связи, финансов и экономики.

Приверженность принца Таляля идеям социализма привела его к отставке с государственных постов. Король выслал принца в Египет, где опальный министр близко общался с президентом Насером. В Саудовской Аравии изгнанник получил прозвище "Красный принц".

Со временем принц разочаровался в прежних политических убеждениях и получил позволение вернуться на родину, пишет ТАСС.