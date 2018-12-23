Пожар на шахте в Соликамске: тело девятого рабочего все еще ищут

Спасатели продолжают поиски тела девятого рабочего, погибшего в результате пожара в строящемся стволе одной из шахт компании "Уралкалий" в Соликамске. Ранее сообщалось об обнаружении тел всех девяти рабочих подрядной организации, которые были заблокированы в шахте из-за задымления и погибли.

"Изменений по ситуации нет. Пожар тушат, девятого погибшего ищут", — сообщили ТАСС в оперативном штабе на месте ЧП. По сообщению штаба, установлены личности всех пропавших работников подрядной организации и их место жительства. Это пять человек из Пермского края, трое жителей Республики Башкортостан и один человек из Краснодарского края.

Тела погибших рабочих, находящиеся в шахте на большой глубине, еще не подняли на поверхность, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю. В ведомстве уточнили: подняты они будут не раньше вечера (время в Соликамске на 2 часа опережает московское).

По информации следователей, найдено восемь тел, в шахте продолжается пролив. О состоянии тел погибших не сообщается, к осмотру следователи приступят после их подъема на поверхность.



Задымление в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 (СКРУ-3) компании "Уралкалий" произошло накануне около 10:04 по московскому времени. В стволе шахты работали 17 человек, из них восемь вышли на поверхность и не пострадали. Под землей на глубине 364 метров остались девять сотрудников подрядной организации ФГУП "УС-30".

Оперативный штаб на месте ЧП возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников. По словам представителей "Уралкалия", задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена и строительный мусор. Глубина шахты — 500 метров, пожар возник на глубине 340 метров.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более человек.

Начальник ФГУП "УС-30" Андрей Максимов выразил соболезнования и попросил прощения у родственников погибших.

"Все возможное было сделано горноспасателями. Они более пяти раз спускались к месту аварии, но, к сожалению, спасти людей нам не удалось", — сказал он.

Семьи погибших в шахте рабочих получат от предприятия по два миллиона рублей единовременной выплаты и по миллиону рублей страховой выплаты, сообщил Максимов журналистам. Также компания возьмет на себя все затраты по похоронам своих работников, передает РИА Новости.

ФГУП "УС-30" базируется в городе Межгорье в Башкирии. У троих башкирских горняков, погибших на шахте в Соликамске, остались несовершеннолетние дети, рассказал представитель Минтруда Башкирии. У всех троих погибших были семьи, у всех по двое детей, четверо из них несовершеннолетние, самому маленькому ребенку — три года", — рассказали в ведомстве.

По данным Минтруда Башкирии, погибший горняк 41-летний Сергей Игнатенко был из Белорецка, у него остались 16-летний сын и 10-летняя дочь. У 38-летнего уфимца Антона Абрамова остались двое дочерей — 14 и трех лет. Третий погибший рабочий — 57-летний житель Уфы Сергей Томшин, у которого остались взрослые сыновья. Как уже сообщалось, родственники погибших из Башкирии выехали на место трагедии, им окажут всестороннюю помощь.

Власти Соликамска в связи с трагедией в шахте отменили все культурно-развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря.