Генассамблея ООН приняла украинский вариант резолюции по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла большинством голосов украинский вариант резолюции, осуждающей "нарушение прав человека в Крыму" и "незаконное установление российских законов, юрисдикции и управления" в этом регионе.

Документ поддержали 67 делегаций стран-членов ООН (на пять меньше, чем в прошлом году). Среди поддержавших — США, ЕС, Турция и Япония. Против — 27 делегаций, в числе которых Китай, Индия, Сирия и ЮАР. Еще 70 стран при голосовании воздержались.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятую резолюцию необъективной и предвзятой, сообщает ТАСС. Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая в ООН, обвинил российские власти в "пытках, сексуальном насилии и других нарушениях прав жителей Крыма".

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул, что Украина уже четыре года подряд упорно представляет мировому сообществу ситуацию в Крыму как вооруженный конфликт, тогда как полуостров перешел под юрисдикцую РФ в результате референдум. Глава республики Сергей Аксенов пригласил представителей ООН, ОБСЕ, Европарламента в Крым, чтобы оценить реальную ситуацию в регионе. "Подобные документы откровенно игнорируют мнение самих крымчан", — считает Аксенов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение ООН о принятии резолюции ООН, отметил, что Россия не согласна с утверждениями о милитаризации Крыма и Севастополя. "В этой связи мы можем выразить только: "а" — свое несогласие с подобной позицией, и "б" — свое сожаление", — заявил Песков.