Травмированный Гвоздиком боксер Стивенсон вышел из комы

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон, который после поражения нокаутом от украинца Александра Гвоздика попал в больницу и там был введен в искусственную кому, наконец-то пришел в себя. Это подтвердили врачи и близкие боксеров.

Как уже сообщали Вести.Ru, спортсмен был госпитализирован в одно из медучреждений Квебека сразу после боя. Медики диагностировали у Стивенсона сильнейшие травмы головы и после операции с подозрением на кровоизлияние в мозг приняли решение ввести Адониса в кому.

Более трех недель атлет был без сознания, но на днях пришел в себя. Первой об этом сообщила его подруга Симона Год: "Адонис вышел из комы, — цитирует девушку TVA Sports. – Он продолжает лечение под присмотром врачей и семьи. И он показывает свою волю и в этой сложной для всех нас ситуации".